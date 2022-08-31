طليقة جورج الراسي تكشف سبب عدم حضورها لجنازته

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:43 مساءً - أثار غياب عارضة الأزياء ” جويل حاتم ” عن حضور جنازة طليقها الفنان الراحل ” جورج الراسي ” حالة من الجدل والتساؤلات حول سبب عدم تواجدها بالجنازة وتلقي العزاء .

وخرجت جويل حاتم للكشف عن سبب عدم حضورها لجنازة جورج الراسي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فقالت : ” أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ت ما أنهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها .. ت ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن إنه أنا أنهار ” .

وتابعت جويل : ” وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً .. اسألوا سيبستيان خيّو لجورج .. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت ” .

وكانت قد خرجت شقيقة جورج الراسي الفنانة ” نادين الراسي ” بتصريحات تليفزيونية لها كشفت من خلالها عن حالة (جو) نجل شقيقها بعد وفاة والدها .

حيث أشارت نادين إلى أن (جو) يتواجد حاليا برفقة والدته وقد أخبروه بخبر وفاة والده الفنان جورج الراسي الذي كان متعلقا به بشكل كبير .. وأكدت على أنه بحاجة إلى طبيب نفسي لكي يستطيع إدراك الأمر .

وتوفي جورج الراسي فجر يوم السبت الماضي في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني عند النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية .

وذلك أثناء عودته إلى لبنان قادما من سوريا عقب إحياء حفل هناك .. وكان برفقته في السيارة ” زينة المرعبي ” منسقة أعماله والتي توفيت هي الأخرى في نفس الحادث .