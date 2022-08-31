انفصال ليوناردو دي كابريو وكاميلا مورون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أنهى الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو علاقته بحبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون، وذلك وفقاً لموقع "بيبول" ومصادر أخرى، ولكن لم يتم الكشف عن السبب.

وشوهد ليوناردو بعد خبر انفصاله للمرة الأولى يوم أمس الثلاثاء يسير في شوارع نيويورك برفقة أحد الأصدقاء، وقد ارتدى شورت باللون الزيتي مع توب بيضاء وأخفى وجهه بكمامة ووضع على رأسه قبعة رياضية، حسب "ديلي ميل".

وحافظ الثنائي على سرية علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية، وكانا قد ارتبطا في يناير من العام 2018 خلال نزهة في أسبن في كولورادو، أما ظهورهما الرسمي الأول فكان خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير من العام 2020.

واستمرت علاقة الثنائي بالتطور في يوليو من العام 2020، إذ ذكر مصدر بأن ليوناردو مغرم بكاميلا، وقد بقيا معاً طوال أيام الأسبوع وخلال الـ24 ساعة خلال فترة الاقفال العام.

أما آخر ظهور رسمي لهما فكان على شاطئ ماليبو في الرابع من يوليو الماضي، وفي شهر أغسطس الحالي شوهدت كاميلا برفقة والدتها في سان تروبيه، بينما شوهد ليوناردو برفقة أصدقائه يتناول العشاء في لوس أنجلوس.