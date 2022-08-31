ياسمين رئيس بين عشيقين في فيلم "أنا لحبيبي".. كريم فهمي أم محمد الشرنوبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر النجمة ياسمين رئيس، إطلاق فيلمها "أنا لحبيبي" بعد تغيير اسمه من "جارة القمر"، وهو اللقب الذي يصف شخصيتها في إطار الأحداث.

ويُعبر اسم الفيلم الجديد "أنا لحبيبي" عن حالة الحيرة التي تعيشها النجمة للاختيار بين حبيبها الحقيقي، فهل يكون كريم فهمي أم محمد الشرنوبي؟

وتدور أحداث فيلم "أنا لحبيبي" في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته النجوم: ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

وقد انطلق مؤخرًا فيلم "خطة مازنجر" للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، وسماء إبراهيم، من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "بابا المجال" للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي انطلق في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.

وفي الوقت نفسه، تستكمل ياسمين رئيس مشاهدها في فيلم "ضرب نار"، والذي تتصدر بطولته بجوار النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.