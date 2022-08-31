طليقة جورج الراسي تكشف سبب عدم حضورها جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، سبب غيابها عن جنازته.

وقالت طليقة جورج في تصريحات تلفزيونية: "أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ما أنهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها، ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن أنه أنا أنهار".

وتابعت: "وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً، اسألوا سيبستيان خيّو لجورج، بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت".

وأعربت جويل حاتم طليقة الفنان جورج الراسي عن حزنها وصدمتها الشديدة بعد سماعها خبر وفاة طليقها.

وفي أول تعليق كتب جويل رسالة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاء في الرسالة، :"بليز عم برجف، ما قادرة رد بليز، يسوع، ساعدوني".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد" وغيرها.