كلام جارح وعقوبات مالية.. أزمات واجهها نجوم حفلات صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

واجه نجوم حفلات موسم الصيف، التي أقيمت أغلبها بين أرينا العلمين الجديدة، وشواطئ الساحل الشمالي، العديد من الأزمات قبل وبعد إحياء الحفلات، وفي مقدمتهم نجمها الأبرز الفنان عمرو دياب، والعائد بعد غياب الفنان محمد رمضان.

أسعار حفلات عمرو دياب

الفنان عمرو دياب، أثار حالة من الجدل، عقب الإعلان عن أسعار أول حفلاته الغنائية، والتي أقيمت يوم 12 يوليو، في نورث سكوير مول العلمين، إذ وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وكشف منظمو الحفلات، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهضبة الذي قدم خلال موسم الصيف 4 حفلات، كان السبب في ارتفاع تذاكر حفلاته، هو قيامه برفع أجره إلى 5 مليون جنيه، عن الحفل الواحد.

كلام جارح لعمر كمال

المطرب عمر كمال، تعرض لانتقادات، وواجه اتهامات بسبب مقطع فيديو نشره من الحفل الذي شارك به مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بالساحل الشمالي، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2022، وظهر به الأول وكأنه يقبل الأخير بعد صعوده المسرح.

عمر، رد على الهجوم، ونشر في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "دلوقتي أنا كنت شغال في مكان، وقريب مني النجم عبد الباسط حمودة، سمعت صوته شغال قولت أدخل أسلم عليه، ونغني مع بعض (ضيعنا) ونعمل دعاية لـ(حلوين)، وروحت أسلم عليه وأبوسه، وأنا متعود عشانه في مقام أبويا إني أبوس راسه أو إيده، فجاي أبوس راسه وهو بيرفع راسه فالبوسة راحت جاي في بوقه، حركة عفوية جدا، طلع بسببها كمية كلام جارح على الراجل المحترم وعليّا غير عادية، اتقال دول شواذ وتبع العلم الملون، طيب ليه طيب يا جماعة؟ أكيد أنا مش قصدي أروح أبوسه في بوقه ولا منطقي، كمية شتايم مش حلوة والكلام ده مش صح".

عقوبات على محمد فؤاد وأحمد سعد

الفنان محمد فؤاد، العائد بعد غياب للمشاركة في حفلات الموسم الصيفي بالساحل، وقع في خطأ مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية، وتمت معاقبته بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، بسبب مخالفة قرارها الصادر العام الماضي، بمنع الغناء على "فلاشة"، وأن يقدم المطرب فقرته بمصاحبة فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين. وتعرض المطرب أحمد سعد، للعقوبة نفسها للمرة الثانية، وألزمته النقابة بسداد غرامة قيمتها 20 ألف جنيه.

محمد رمضان.. بين العودة والأزمة

بعد عامين من إعلان نقابة المهن الموسيقية، منع الفنان محمد رمضان، من إحياء حفلات غنائية في مصر، عاد النجم المثير للجدل، وقدم 3 حفلات في الساحل الشمالي، وواجه في ثالثها أزمة هددت بإلغاء الحفل.

وبدأت الأزمة، قبل 48 ساعة من موعد إقامة الحفل مساء الجمعة 26 أغسطس، إذ دب الخلاف بين مسئولي المنصة التي تم الإعلان عن حجز التذاكر من خلالها، من جهة، ومن جهة أخرى منتجة ومنظمة الحفل زينة بيلوتشي، بعد وصول شكاوى من الجمهور عن صعوبات الحجز من خلال موقع المنصة.

زينة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أكدت قيامها بنقل حجز التذاكر، إلى منصة أخرى، وفشل حل الخلاف مع المنصة التي تعاقدت معها فى البداية، وفشل محاولاتها لحل الأزمة، للحصول على التذاكر، التي تم حجزها، مشيرة إلى أنها فوجئت بإعلان إلغاء الحفل، على غير الحقيقة.

تذاكر الحفل، تراوحت بين 507، و1007، و1807، و2007، و3007، و3607 جنيهات.