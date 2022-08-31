زينب غريب جريئة في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة زينب غريب، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غريب، في الصور بإطلالة جريئة، وعلقت: "البعد الخامس جاي".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "وحشتيني يا زوزا، العشق العظيمة، قمر، حبيت الصور" وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال زينب غريب مسلسل "تحقيق"، من إخراج محمد فتحي، ومن تأليف محمد الدباح ويشارك في العمل أحمد مالك وعلي قاسم وخالد أنور وتارا عماد وهدى المفتي ومي الغيطي وطارق عبدالعزيز وفاطمة ناصر واحمد كشك وإسلام نجيب ورامي الطمباري وتميم عبده.