أحدث ظهور لجيهان خليل على متن "مركب".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جيهان في الصور بفستان قصير على متن "مركب"، داخل البحر.

وانهالت تعليقات الجمهور، ومن بينها: "مش بحبك أنا بعشقك، أحلى جيهان، الأصفر يليق بك، جيجي القمر، إيه الحلاوة دي يا جيجي، إية الطعامة دي، ربنا يسعدك، قمر والله العظيم، عروس البحر" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "العائدون" بطولة النجوم: أمير كرارة، محمود عبدالمغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.