"الضهر والسند والحب".. محمد سامي يهنئ والده بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد سامي والده بعيد ميلاده، الموافق اليوم 31 أغسطس الجاري.

ونشر محمد صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الضهر والسند والحب والأمان وكل حاجة حلوة اتعلمتها منك وأي حاجة وحشة في شخصيتي أكيد ما سمعتش كلامك فيها".

أضاف: "ما شفتش في حياتي في ثقافتك ولا احترامك ولا حيائك، لو كنت في أخلاقك كان زماني أنجح واحد في الدنيا ولو كنت في ذكائك كان زماني في حته تانية خالص، ربنا يخليك ليا ويحفظك ودايما متحامي فيك ومطمن بوجودك، أغلي سمسم أبويا الغالي بحبك".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب"، 2021 مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وغيرهم.