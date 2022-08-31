شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس ينهي صفقة نجم وسط باريس سان جيرمان قبل غلق المريكاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس الإيطالي قد أنهي صفقة اللاعب الأرجنتيني باريدو باريديس نجم وسط باريس سان جيرمان، يأتي ذلك بعد مفاوضات مكثفة حدثت مع اللاعب طيلة الفترة الماضية، بعد توقف الصفقة لبعض الأمور المادية.

وأفادت التقارير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي فى باريس قبل التوجه إلى تورينو للتوقيع الرسمي على عقود إنضمامه "للسيدة العجوز "، خاصة مع ضيق الوقت والذي قد لا يسمح للاعب بالخضوع للفحوصات الطبية فى إيطاليا خلال تلك الفترة القصيرة.



موقف الفريق الباريسي من رحيل اللاعب

وفى سياق متصل تري إدارة النادي الباريسي أن رحيل اللاعب أصبح أمرًا مؤكدًا، لا سيما بعد تعاقد الفريق الفرنسي مع فابيان رويز نجم وسط نابولي، إضافة إلى إتمام اللاعب إتفاقه مع مسئولي اليوفي منذ فترة طويلة، مما يوضح رغبة اللاعب القوية فى الرحيل عن الفريق.

وذكرت بعض التقارير الفرنسية أن النادي الباريسي كان لا يرغب فى إستمرار اللاعب منذ فترة طويلة، خاصة أن يتقاضي عقد سنوي كبير بالنسبة للفريق الفرنسي، والذي يخطط لتخفيض بعض العقود فى المرحلة القادمة، ولكن تأخر الصفقة جاء لرغبة مسئولي الفريق فى الإستفادة المادية من رحيل اللاعب.

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع فابيان رويز

وأعلن نادي باريس سان جيرمان أمس عن تعاقده بشكل رسمي مع فابيان رويز نجم وسط فريق نابولي الإيطالي، يأتي ذلك فى إطار رغبة الفريق الباريسي القوية فى تدعيم خط وسط الفريق، فى ظل رحيل النجم الهولندي فينالديوم، بالإضافة إلى إقتراب رحيل النجم الأرجنتيني باريديس.