شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائى اليوم الأربعاء، وذلك بعرض فيلم White Noise فى سالا جراندى بقصر بالازو ديل سينما ليدو دى فينيسيا.

الفيلم يمثل عودة للمخرج باومباخ بعد عرض فيلمه Marriage Story لأول مرة فى المهرجان عام 2019، وكان بطولة النجمة العالمية سكارلت جوهانسون Marriage Story ونافس على جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، فهو الفيلم الذى ينتمى لنوعية الكوميديا والدراما، شارك فيه البطولة مع سكارلت جوهانسون، لورا ديرن، ميريت ويفر، آدم دريفر، راى ليوتا، مارك أوبراين، والاس شون، آلان ألدا، جولى هاجرتى، كايل بورنهيمر.

وقال مديرالمهرجان ألبرتو باربيرا "إنه لشرف عظيم أن يفتتح مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 79 بفيلم White Noise ، مؤكدا أن الفيلم مقتبسًا من رواية دون ديليلو‎ والتي تحمل نفس الاسم، وأن باومباخ صنع منها قطعة فنية أصلية، مشيرا إلى أن الفيلم يدرس هواجسنا وشكوكنا ومخاوفنا كما تم التقاطها في الثمانينيات.

فيما قال نوح باومباخ: "إنه لأمر رائع حقًا أن أعود إلى مهرجان البندقية السينمائي ، وشرف لا يصدق أن يعرض White Noise في ليلة الافتتاح.

وفي سياق متصل اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 79 النجمة العالمية جوليان مور لتكون رئيسا للجنة التحكيم الدولية بالمهرجان، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج الأرجنتيني مريانو كون، والكاتب الياباني كازو إيشيجورو، والممثلة الإيرانية ليلى حاتمي.