شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تعبر عن الحنين والاشتياق لوالديها الراحلين: ربنا يصبر قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إيمي سمير غانم، عن حنينها واشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها دائما تتذكرهم.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها الراحلين، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة:" بابي و مامي بفكر فيكوا ليل نهار، بحبكوا للابد و في قلبي و صوتكوا في وداني و صورتكم قدام عيني وأنا صاحية و أنا نائمة الله يرحمكم و يصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله".



إيمى سمير غانم

وسبق وكشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث ظهر الراحلان فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهما وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.

كما وسبق وشاركت أيضا، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".