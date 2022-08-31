شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يواسى نادين الراسى ويقوم بزيارة لمنزلها لتقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم وائل كفورى، على زيارة الفنانة نادين الراسى في منزلها و تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسى، ومواساتها ، ولم يستطيع وائل كفورى حضور قداس صلاة الجنازة واكتفى بإرسال إكليلاً من الورود.



وائل كفورى و نادين الراسى

وأقيم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسى، أول أمس الاثنين، وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم لبنان منهم النجم راغب علامة و النجم وائل جسار وورد الخال ونجوى كرم وسيرين عبد النور ومايا دياب، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.