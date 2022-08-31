شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال مسلسل وفاء عامر الجديد "العيلة دى" والتصوير الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد خالد أمين من اختيار أبطال مسلسله الجديد "العيلة دى" بطولة النجمة وفاء عامر والمكون من 30 حلقة، وذلك تمهيداً لبدء التصوير الأسبوع المقبل، وتضم قائمة أبطال العمل محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل "العيلة دى" فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما، و تدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانيه تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.

وفى سياق متصل تستعد وفاء عامر لتصوير أول مشاهد مسلسل "ديفيليه" المكون من 10 حلقات، خلال الأسبوعين المقبلين، والعمل يشارك في بطولته محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبد السلام، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

وقدمت وفاء عامر 3 مسلسلات في شهر رمضان الماضى، وهى "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمود البزاوي، محمد جمعة، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، و"راجعين يا هوى" مع خالد النبوي، نور، وأنوشكا، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، من إخراج محمد سلام.، إضافة إلى مسلسل "بيت الشدة".



الكاتب يسرى الفخرانى



المؤلفة امانى التونسى