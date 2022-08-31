شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: سعيد بمشاركتى بحفلات الساقية وأنتظر لقائى بجمهورها شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى حكمدار الفن الشعبى الفنان عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بساقية عبد المنعم الصاوى يوم الجمعه الموافق 16 سبتمبر المقبل ، ولقد أعرب حمودة عن سعادته بالمشاركه في حفلات الساقية وأكد على أنه ينتظر تلك المشاركة بكل شغف وأنه يعشق جمهورالساقية الذى يحرص على الحضور كل حفل وأشار انه يحضر مفاجآت كثيرة لجمهوره في هذا الحفل



عبد الباسط حمودة

يذكر ان حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان " مين دلوقتى بيقدر " مع مهندس الصوت محمد جودة ويتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة

ويقول مطلعها:

قرايب مين يا عم انت ومين دلوقتى بيقدر

تمد ايديك بكل الخير وكل ضمير بيتأثر

كان المطرب عبد الباسط حمودة قد صور مع المطرب عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين" والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير تم باستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة