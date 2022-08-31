شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا فى سوريا 15 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر حفلاً غنائيا بسوريًا على مسرح أوبرا دمشق يوم 15 سبتمبر المقبل وذلك بدعوة من وزارة السياحة السورية ونقابة الفنانيين السوريين، ويقدم شاكر في الحفل باقة مميزة من أغانية المميزة التي يعشقها منه الجمهورالعربى في كل مكان منها علي الضحكاية، نسيانك صعب، يا ريتنى، وعد منى، مشتريكى، متهدديش، غلطة، لوبتحب حقيقي، لسه بتسألى

ولقد شهد حفل الفنان هاني شاكر الأخير، بمهرجان القلعة تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، حيث قدم أمير الغناء العربي عددًا من أجمل أغنياته من بينها أغنية "علي الضحكاية". وتصدر هاني شاكر علي شبكة تليفزيون الحياة ترند رقم 1 على منصة التغريدات القصيرة تويتر خلال الحفل الذي أذاعته شبكة تليفزيون الحياة حصريًا ، وحضره العديد من محبي الفن والغناء، كما تصدرت قناة الحياة تريند رقم "4" على منصة تويتر بعد انفرادها بحفلة هاني شاكر والنجمة نادية مصطفى بمهرجان القلعة للموسيقى.

وعلق الفنان هانى شاكر، على تصدره التريند بعد حفلته فى مهرجان القلعة، قائلا: الجمهور المصرى الجميل البسيط هو السبب وبكون مبسوط وأنا وسطهم وكل الشكر لوزارة الثقافة التى تتبنى مهرجان القلعة، والذى أظهر حبه للموسيقى الحلوة والصوت الحلو، وجسمى قشعر من حفاوة استقبال الجمهور ومدى الحب، وعدد الحضور بلغ أعداد غير مسبوقة فالجمهور افترش الجناين اللى وراء المسرح امتلئ بالكراسى ويجب أننا منظلمش الجمهور المصرى اللى بيحب الموسيقى الحلوة والصوت الحلو.

، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، الجمهور المصرى مازال محب للكلام الحلو والصوت الحلو والأحاسيس وبالأمس عشت ليلة من أجمل ليالى عمرى والجمهور فاجئنى بحفظه بالأغانى اللى لينا فترة مش بنغنيها لاقيت الناس حافظها وكل الناس مستمتعة كبار وصغار.

وتابع هانى شاكر، أشكر قناة الحياة لإذاعتها مهرجان القلعة وأحنا محتاجين هذه الفكرة يتم انتشارها فى محافظات مصر وتكون حفلات شهرية أو كل شهرين والناس تسمع وتشوف موسيقى حلوة ونفسنا كل يوم مهرجان مثل القلعة تضم الطبقة البسيطة اللى هى عماد الشعب المصرى.

واستكمل هانى شاكر، الناس بقت تفرز الموسيقى الحلوة وكنت حريص على توليفة أغانى ليا فترة لم أغنيها وتفاجأت أن الناس متفاعلة وحفظاها والحاجة الحلو هى اللى بتعيش وكنت سعيد بهذه التوليفة من الأغانى اللى الناس حساها وتفاعل الجمهور بشكل مذهل.واستطرد سعدت جدا بوجود الفنانة سميرة عبد العزيز التى حضرت الحفلة من أولها لأخرها وتشريفها ليا أسعدنى جدا وكمية المكالمات والرسائل التى جاءتنى من الدول العربية أسعدتنى جدا.