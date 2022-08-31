“كتافه ضيقين عالتابوت”.. نادين الراسي تثير الجدل بتعليق عن هيئة جثمان شقيقها

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لها تحدثت خلال عن ”هيئة“ جثمان شقيقها الفنان الراحل جورج، داخل التابوت.
وقالت الراسي خلال لقاء مصور مع برنامج ”أراب وود“ على تلفزيون ”روتانا“ إن ”أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت سايعته قبل“.
وأضافت: ”جورج كان لابس بدلة كتير حلوة والله وحياة عيونه وغربة ولادي وحرقة قلبي عليه إذا بتحطوله الميكروفون بإيده بده يغني“.
وتابعت: ”شغلة واحدة حرقت لي قلبي أخي جورج بشمه برقبته من هو وصغير.. أنا وهو الفرق بيننا بالعمر 9 شهور“.
وأردفت: ”كنت بلعب معاه ونحنا صغار، عشنا بالفقر والحرب والتعب والقرف وعملنا حالنا بحالنا.. مش كرمال يحترق قلبنا لازم نتهنى.. هلأ خلص كل شيء جورج وبيته مش من زمان“.
وواصلت نادين حديثها قائلة: ”بدي من الله يقوي لي إيماني أنا إنسانة مؤمنة بس بعترف بقالي 3 أيام إيماني مش صح يا رب ارحمني بسرعة لإتقبل“.
وختمت تصريحاتها قائلة: ”إذا جورج مزعلك شي مرة يمكن أنا قايله له.. هو كان سندي وبطلب منه يساعدني.. جورج ممكن يقتل قتيل كرمال أخته“.
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