كندة علوش تعلن استقبال طفلها الثاني من عمرو يوسف وتنشر اول صورة له

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - أعلنت الفنانة السورية كندة علوش عن استقبالها لمولودها الثاني من زوجها عمرو يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت كندة علوش صورة جديدة بصحبه ابنها، وعلقت كاتبة: “الحمدلله رب العالمين رزقنا ب كريم عمرو يوسف.. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لان حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”.

وتابعت كاتبة: “كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا.. بس الحمدلله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، اللي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس”.

واكملت: “الحمدلله الف مرة.. الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها شكراً للأطباء الي كانو أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان وصحة شكراً للصديق الأخ الدكتور اسماعيل أبو الفتوح شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة ادريس لرعايتها واهتمامها الشديدين وشكر خاص لصديق العائلة الدكتور محمد عمر”.

يذكر ان كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في يناير 2017 وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الاولى حياة.