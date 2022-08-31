شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار إنتر ميلان اليوم.. النيراتزوري يتفوق على كريمونيزي ويقترب من الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أخبار إنتر ميلان اليوم واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من اجل معرفة ماهي أخبار فريق إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي وجميع اخبار النيراتزوري اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار إنتر ميلان اليوم.

أخبار إنتر ميلان اليوم

وجاءت أخبار إنتر ميلان اليوم على النحو التالي:

إنتر ميلان يتفوق بثلاثية على حساب كريمونيزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الفوز على حساب كريمونيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق إنتر ميلان بهدفين دون رد، ومنذ بداية المواجهة وفي الدقيقة 12 سجل خواكين كوريا الهدف الأول لصالح فريق إنتر ميلان، وفي الدقيقة 38 سجل نيكولو باريلا الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان.

وفي شوط المواجهة الثاني دفع مدرب فريق كريمونزي بأكثر من لاعب من اجل احراز الهدف الأول وهدف العودة إلى المواجهة ولكن باتت كل المحاولات، وفي الدقيقة 76 سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لصالح فريق إنتر ميلان وفي الدقيقة 91 دافيد اوكيريكي الهدف الأول وهدف تقليص الفارق.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني برصيد تسعة نقاط من لعب اربعة مباريات حيث حقق الفوز في ثلاثة مباريات وتلقي الهزيمة في مواجهة.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان القادمة ضد ميلان يوم السبت المقبل الموافق 3 سبتمبر القادم على ملعب سان سيرو في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.