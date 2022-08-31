شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار ميلان اليوم.. الروسونيري يتعثر امام ساسولو بالدوري الإيطالي وتألق مينان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت أخبار ميلان اليوم الكثير من الأمور الساخنة التي مر بها رجال المدرب الإيطالي بيولى خاصة أن الفريق يسعى لتقديم عروض جيدة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم 2022-2023، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على اللقب.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار ميلان اليوم

أخبار ميلان اليوم

وجاء أبرز أخبار ميلان اليوم على النحو التالي:-

ميلان يتعادل امام ساسولو سلبيًا

أنتهت أحداث مباراة ميلان وساسولو بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي في المواجهة التي كانت على ملعب ستاد مابي.

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف في المواجهة التي شهدت تألق الحارس دومينيكو بيراردي الذي أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ساسولو في الدقيقة 23 من الشوط الأول بعدما تصدي لها مينان حارس ميلان، لينتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف كما بدأت المواجهة

وفي الشوط الثاني حاول لاعبوا فريق ميلان من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى شوط المباراة الثاني واللقاء بأكلمة كما بدأ بالتعادل السلبي بلا أهداف ولا غالب ولا مغلوب من قبل الطرفين.

بيولي يوضح سبب التعادل

وقال بيولي المدير الفني لفريق ميلان ان الروسونيري لم يكن لديه الوضوح الكافي من أجل الفوز على حساب ساسولو في المواجهة التي كانت في الجولة الرابعة.

وأضاف:"لم نظهر بكل قوتنا في مباراة اليوم، ولم نقرأ الخصم جيدًا قبل المواجهة المرتقبة التي كانت اليوم، وقد أدي تلك الأمر إلى التعقيد والتعادل دون أهداف".