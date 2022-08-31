شكرا لقرائتكم خبر عن عرض موسم جديد من مسرحية " الحفيد " بداية من 15سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح عرض مسرحية "الحفيد" للمخرج يوسف المنصور في موسم جديد اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل على المسرح القومي بالعتبة حسبما صرح الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى

مسرحية "الحفيد" يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة لوسي، علاء قوقة ، عابد عناني، عادل عفر، شريهان الشاذلي، محمد مبروك، يوسف المنصور، زينب العبد، رنا خطاب، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، وعبدالباري سعد، ندا عفيفي، وعدد آخر من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

تدور أحداث مسرحية الحفيد حول العادات والتقاليد والمشاكل التي يتعرض لها الأبناء بسبب تلك العادات، في إطار اجتماعي عائلي، وتعتمد المسرحية على رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، التي سبق وجرى تقديمها خلال فيلم "الحفيد".

والمسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول حياة الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

أما عن فيلم الحفيد فهو أحد أبرز أفلام السينما المصرية ويعد أحد أهم كلاسيكيات السينما،أنتج عام 1974 من إخراج عاطف سالم، وتأليف عبدالحميد جودة السحار، وسيناريو أحمد عبدالوهاب، بطولة نور الشريف وميرفت أمين، ومنى جبر وعبدالمنعم مدبولى وكريمة مختار، ومحمود عبدالعزيز ونسرين ووحيد سيف، ودينا عبدالله.