شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد محسن: الأجواء الخاصة بمهرجان القلعة الموسيقى رائعة وعظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد محسن إن الأجواء الخاصة بمهرجان القلعة الموسيقى رائعة وعظيمة وهى عادة بالنسبة لى لا استطيع أن أفوتها، فهذه السنة العاشرة لى مشاركة في المهرجان، فهو مهرجان جميل انتظره كل سنة .

وأضاف المطرب محمد محسن، خلال حواره بقناة الحياة، أنه كل سنة يتم فيها تنظيم المهرجان ننتظر السنة التي تليها بشغب كبير، وكل هذا بسبب الجمهور الرائع الذى لا نراه إلا في مثل هذه المهرجانات ، موضحا أن الجمهور المصرى بسيط الذى تربيت وسطهم وهم شبهنا وشبه الأرض وطينة مصرو النيل فهم ملح الأرض، فوجودهم شرف لأى فنان أن يعرف ويقدر محبته عند الناس وارى انفعالاتهم معى وكيف يغنونها معنى فهو إحساس لا يوصف من السنة للسنة .

وتابع المطرب محمد محسن أن أشياء كثيرة تميز مهرجان القلعة ولكن أكثر ما يميز المهرجان هو الجمهور المصرى الذى يأتي من كل المحافظات فشرف لأى فنان أن يتواجد في هذا المهرجان ويغنى الأغانى الذى يحبها الجمهور ويطلبها دائما .

وقال المطرب محمد محسن، إنه يتابع كل فعاليات مهرجان القلعة من خلال قناة الحياة، وشاهد حفلة المطرب على الحجار، والمطربة حنان ماضى، موجها الشكر للدولة المصرية في الاهتمام بهذا المهرجان، متمنيا أن يتم تنظيم هذا المهرجان أكثر من مرة في العام وفى عدد من محافظات مصر وليس في القاهرة فقط، لافتا إلى أن هناك تطور في كافة المجالات وخاصة الثقافة.