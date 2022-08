شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة الغابة المحرمة المستوحاة من فيلم "هاري بوتر" لأول مرة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "وارنر بروز" بالإعلان عن أول موعد لتجربة الغابة المحرمة المستوحاه من فيلم "هاري بوتر" وهى الغابة التي كان يمنع على الطلاب في مدرسة هوجارتس دخولها بمفردهم لما تحمله من سحرغريب وكائنات غريبة، ويستطيع محبين هاري بوتر خوض تلك التجربة في كلا من نيويورك في 22 من أكتوبر المقبل وفي واشنطن من 29 من أكتوبر للعام الجاري.

خلال هذه التجربة يسير الزوار في طريق عبر الغابة المحرمة الغامضة والمليئة بالسحر والعروض الخفيفة واللحظات التفاعلية، ويواجه المشاركون وجها لوجه مخلوقات اسطورية من عالم السحرة مثل "Hippogriffs" و "unicorns" و "Pygmy Puffs"وهناك التجربة الليلية في الهواء الطلق والمستوحاه من فيلم "Fantastic Beasts" والذي تم اصداره في أواخر يوليو الماضي والذي يكشف عن معلومات متعلقة بالشخصية المعروفة "ألبس دامبلدور" وفي نهاية الطريق يتم الترحيب بالزوار في قرية ساحرة مليئة بالطعام والمشروبات بالإضافة إلى متجر بضائع "Fantastic Beasts".

كان أول صدور لسلسلة كتب هاري بوتر عام 1997 للروائية "جي كي رولينغ" لتتحول إلى سلسلة أفلام عالمية مع بداية صدور الجزء الأول عام 2001 بعنوان "Harry Potter and the Philosopher's Stone" و تنتهي مع أخر جزء تم اصداره عام 2011 بعنوان " Harry Potter and the Deathly Hallows" و هى من بطولة "دانيال رادكليف"، "إيما واتسون"،"روبرت غرينت"،"توم فيلتون" "ريتشارد هريس"و"ألان ريكمان".