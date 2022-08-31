أنغام على البحر و"سيلفي" مي سليم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود من أمام البحر.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أخر جلسة تصوير خضعت لها.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلته إلى إحدى الدول الأوروبية.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة أمام البحر,

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أمام البحر.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع "الخيل"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

هاني سلامة

نشر الفنان هاني سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر.