محمد محمود عبد العزيز يتعاون مع إبراهيم عيسى في "حضرة العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز عن التعاقد مع الكاتب والسيناريست إبراهيم عيسى على عمل درامي جديد بعنوان "حضرة العمدة"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورة رفقة الكاتب إبراهيم عيسى وعلق قائلا: "يا مسهل يا كريم يارب، عمل درامي مهم إن شاء الله، حضرة العمدة، مع الأستاذ إبراهيم عيسى، دعوات حضراتكم".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنية، مسلسل "نقل عام" بطولة: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز، ميرهان حسين، ومن إخراج عادل أديب.