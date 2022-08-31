"بقميص الحادث".. والدة جورج الراسي تودع ابنها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالدة الفنان جورج الراسي، الذي رحل إثر إصابته في حادث سير، أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

وظهرت والدة الفنان جورج الراسي ممسكة بقميصه الذي توفي به، وذلك وسط الحشود التي حضرت لوداعه بالأغاني والموسيقى.

يذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، لقى مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.