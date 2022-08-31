شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: كنت خائفة من أغنية "اللى فات حمادة".. وشيرين طيبة وبقولها: أسرارك لنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة سميرة سعيد، إن الموزع الموسيقار طارق مدكور له لمسه جميلة فى أغنية "اللى فات حمادة واللى جاى حمادة" بألبوم "كرباج"، مؤكدة انها عندما سمعت الأغنية شعرت بالقلق من بعض الكلمات فيها، حتى أقنعونى بها وقمت بغنائها وشعرت أنها جميلة، كما أن نطق الكلمات لم يضايقنى، وتعودت عليه.

وأضافت سميرة سعيد خلال إتصالها برنامج التاسعة على القناة المصرية الأولى، الفنان يتغير مع العصر والجيل والمفردات والشكل الغنائى، موضحة أن النمط الموحد يصيب الفنان بالملل، والمطربين الذين يغنون كلاسيك لهم جمهور، ولكن مطلوب التغيير.

وأشارت إلى أنها سجلت أغنية لأيمن بهجت قمر، ستطرحها بعد أربع أسابيع، مضيفة : أنا حاليا باستمتع وألعب، وأحتاج أن أشعر بأننى أتغير مع الوقت.

أما عن علاقتها بالمطربة شيرين قالت : "طيبة وبحبها جدا ودمها عسل والطيب دائما فى حياته مطبات، وأحب أن تكون أسرارها لنفسها، واستغلى حب الناس ليكى وكونى قوية وجامدة ولا شئ يستدعى الإنكسار".

وأكدت الفنانة سميرة سعيد أنها تفكر فى أن تجمعها مع شيرين أغنية عن قريب.