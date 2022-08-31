شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وعمرو يوسف يرزقان بمولود ثان ويغادر الحضانة بعد فترة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق النجمين كندة علوش وعمرو يوسف، بمولودها الثانى وأطلقوا عليه اسم "كريم" قبل موعد ولادته تقريبا بـ 3 شهور، وتم وضعه في الحضانة لفترة بسبب حجمه، حيث قالت النجمة كندة علوش خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور وافيديوهات "انستجرام"، "الحمدلله رب العالمين رزقنا بكريم عمرو يوسف".

وتابعت كندة علوش: "كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير".



كندة علوش

وأضافت كندة علوش: "كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا، بس الحمد لله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام، واللي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس".

وأستكملت كندة علوش: "الحمد لله الف مرة، الله يحفظ كريم ويخليه والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها، وشكراً للأطباء الي كانو أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان".