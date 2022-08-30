شكرا لقرائتكم خبر عن "حضرة العمدة" يجمع روبى وإبراهيم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الكاتب إبراهيم عيسى على مسلسل جديد يحمل اسم "حضرة العمدة"، والذى ستقوم ببطولته النجمة روبى، حيث نشر إبراهيم عيسى صورة تجمعه بالمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بعد توقيع العقد، وعلق قائلاً: " في مجموعة فنون مصر مع الرائعين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز بعد توقيع مسلسلي الجديد (حضرة العمدة) بطولة المدهشة روبي".



ابراهيم عيسى وريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز

وكانت النجمة روبى، أحيت حفلاً غنائيًا ضمن حفلات الصيف في العلمين الجديدة، وظهرت من خلاله بإطلالة مختلفة، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها كل الحاضرين ومنها "نمت ننا" وحتة تانية" و"ليه بيدارى" و"قلبى بلاسيتك" .

وبدأت الفنانة روبى والفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير فيلم "شلبى" للمخرج بيتر ميمى وتأليف مصطفى حمدى، والذى يشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك في بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.