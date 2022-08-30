شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم هانى رمزى، حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة في دورته السادسة، التي ستقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً من خلال صفحة أولادنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظم الملتقى مؤسسة «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وأضافت «عبدالقادر»: يقام الملتقى وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين اولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركه، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.