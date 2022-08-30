شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ليلى زاهر بـ أوميكرون وتعلق: كان نفسى احتفل بعيد ميلادى مع أهلى وأصحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة الشابة ليلى زاهر، بمتحور أوميكرون، وهى المرة الثالثة لها، فقد أصيبت في المرتين السابقتين بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "أنا عايزة أشكر كل حد خد من وقته دقيقة وبعت لي وفرحني في عيد ميلادى و خصوصًا الفانز".

وأضافت ليلى زاهر: "بجد أنا كنت ببذل كل جهدي إني أشوف كل الفيديوهات اللي انتوا عاملينها، ومافوتش ولا فيديو.. حقيقى أنا بحب كل حاجة بتعملوها لي، وأصلا انتوا أي حاجة منكم حلوة بجد شكرًا قوي علي مجهودكم الكبير انتو عندي حاجة كبيرة و مهمة قوي".



اصابة ليلى زاهر بـ أوميكرون

وتابعت ليلي زاهر: "كان نفسي النهاردة اكون بحتفل مع أهلي وأصحابي بس للأسف انا ايجابي اوميكرون ودي تالت مرة مرتين كرونا والمرة دي اوميكرون بس الحمدلله، وأكيد متضايقة وتعبانة أكتر مره بس ادعولي أخف بسرعة و بحبكم قوي شكرًا من قلبي".

وحرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على مشاركة جمهورها لحظات الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها ليلى زاهر، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها مع أختها ليلى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" والذى يجمع لقطات متنوعة جمعتهما فى مناسبات مختلفة، معبرة عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلادها الـ19، حيث تعتبرها ابنتها الصغرى.

وعلقت ملك زاهر، على الفيديو، برسالة حب فى شقيقتها، قالت فيها: "إلى طفلتى الصغيرة وابنتي وشريكتي في كل شييء، أردت فقط تكريم اليوم الذي دخلت فيه حياتي وأضفتها بروحك الفاتنة، 30 أغسطس هو اليوم الذى باركني فيه الله أعظم هدية يمكن لأى شخص أن يحصل عليها أخت تموت من أجلها، وصديقة لأبقيها إلى الأبد وابنة تقاتل من أجلها.. لقد كنتى دائمًا نصفى الأفضل وستظل دائمًا، ورؤيتك تكبرين إلى سيدة شابة مذهلة هو كل ما يمكنني أن أطلبه، وهذا وعد بالوفاء به".

وأضافت ملك: "أنا فقط سأقول شكرا لوجودك ووجودك هناك كلما احتجت إلي، شكرا لك على مساندتي دائما، شكرا لكونك أنت، أردت فقط التأكد من أنك تعرف حقًا من أعماق قلبك الجميل أنني سأكون دائمًا موجودة من أجلك في كل ما تفعليه، وأحميك بحياتي، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلك دائمًا أسعد.. عيد ميلاد سعيد".