شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تشارلبي دين بطلة triangle of sadness الحاصل على سعفة "كان" عن عمر 32عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع tmz عن وفاة الممثلة تشارلبي دين عن عمر 32 عاما، وأوضح الموقع أن الوفاة كانت مفاجئة غير متوقعة، وحتى الآن لم يعرف سبب الوفاة.

تشارلبي دين، واحدة من أبطال فيلم triangle of sadness للمخرج روبن اوستلوند وفاز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائى الدولى، فى حفل ختام دورته الـ75.

فيلم Triangle of Sadness إنتاج دولى مشترك عام 2022، تأليف وإخراج روبن أوستلوند وبطولة هاريس ديكينسون وتشارلبى دين وودى هارلسون، وتوقف إنتاج الفيلم مرتين فى عام 2020 بسبب جائحة COVID-19، دخل الفيلم فى مهرجان كان السينمائى عام 2022، حيث تلقى ترحيباً لمدة ثمانى دقائق وفاز بالسعفة الذهبية.

وتدور أحداث الفيلم حول عارضتين وعاملة نظافة تقطعت بهما السبل في جزيرة نائية مع مجموعة من المليارديرات.