شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تستأنف تصوير "رمسيس باريس" بـ منشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، تصوير دورها في فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، من إخراج أحمد خالد موسى، وتم تحديد التصوير ليكون بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير نفس مشاهد الفيلم في العاصمة الفرنسية باريس.

وجمعت المشاهد اليوم بين محمود حافظ ومصطفى البنا وعدد من الفنانين الشباب، فيما تلتحق بطلة الفيلم هيفاء وهبى بالتصوير نهاية الأسبوع الجارى لاستكمال مشاهدها بشكل متواصل حتى الآنتها من العمل بالكامل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة ليكون الفيلم جاهز للعرض في الموعد المحدد.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023. من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.