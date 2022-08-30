شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينيسيا يستعد لاستقبال زواره على السجادة الحمراء بعد كسر حاجز كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي غدا الأربعاء الموافق 31 من أغسطس وسيتم الترحيب بالنجوم على السجادة الحمراء بعد تجنبها خلال العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

بعد ظهور فيروس كورونا أواخر عام 2019 بدأ الجدارالعازل بين الفعاليات والفنانين حيث أصبحت معظم الفعاليات تتم اونلاين لتطبيق التباعد الإجتماعي والحفاظ على الصحة ولكن هذا قد انتهى والآن يستطيع الصحافيين حضور المهرجان ومقابلة الفنانين وجها لوجه.

واستطاع مهرجان فينيسيا التكيف مع تداعيات فيروس كورونا طوال العامين الماضيين,وخلال زيارة من موقع "Variety" لموقع المهرجان لم يكن يوجد نقاط لفحص الزوار من فيروس كوفيد 19 وكان قال "البيرتا بربرا" رئيس المهرجان من قبل أن المهرجان سيتخلى عن جميع قيود كوفيد 19 هذا العام.

ومن المتوقع حضور ما يزيد عن 1000 شخص في مكان سالا جراندي في بالازو لحضور حفل الافتتاح الليلي والذي سيقدمه الممثل الاسباني المقيم في إيطاليا "روسيو مونوز موراليس".

ومن المتوقع حضور الممثلة " كيت بلانشيت" لتمثل فيلمها " Tár"من إخراج تود فيلدمان,والممثل "تيموثي شالامي" المتواجد حاليا في فينيسيا والذي سيتم انتظاره للظهور على السجادة الحمراء عن فيلمه القادم " Bones and All" من إخراج لوكا غواداغنينو و الممثلة "ميا جوث" عن فيلم بيرل للمخرج تي ويست و أيضا متوقع حضور المخرجة "أوليفيا وايلد" و الفنان "هاري ستايلز" عن فيلمهم القادم " Don’t Worry Darling".

وتبدأ فعاليات مهرجان فينيسا من الغد 31 أغسطس وحتى يوم 10 سبتمبر المقبل