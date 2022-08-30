وفاة الفنانة تشارلبي دين بشكل مفاجئ في مستشفى بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رحلت الفنانة تشارلبي دين، عارضة الأزياء والممثلة الجنوب يوم الإثنين في مستشفى بمدينة نيويورك بسبب مرض بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 32 عامًا

وبحسب "TMZ" الأمريكية، لم يعرف حتى الآن المرض الذي كانت تعاني منه الفنانة الجنوب إفريقية.

شاركت الممثل الصاعدة تشارلبي دين في دور البطولة في فيلم" Triangle of Sadness"، الذي حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، وهو من تأليف وإخراج المخرج السويدي روبن أوستلوند، ومن المقرر عرضه في دور العرض في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أكتوبر. حسب "الجارديان" البريطانية.

ومن المقرر أيضا عرض الفيلم في كل من مهرجاني تورونتو ونيويورك السينمائيين هذا العام.

وفي عام 2008 نجت "دين" من حادث سيارة تسبب في كسر بمعصمها وأربعة أضلاع ومرفق وتدهور في الرئة.