كيف ودع نبيل الحلفاوي سواريش وميكسيوني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على أداء النادي الأهلي في مباراته التي أقيمت مساء اليوم أمام نادي سيراميكا كليوباترا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي: "ختام جيد للشباب مع اكتسابهم للثقة بعد التسجيل، ووداع لائق لسواريش بفضل توفيق الشباب، وربما ختام جيد لميكيسوني الذي أظنه أفضل مما حكمت به الكيمياء مع الأهلي، كل موسم وأنتم طيبين".

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا مستحقًا أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة، في الجولة الـ34 والختامية للدوري المصري، لينهي الأهلي بطولة الدوري في المركز الثالث برصيد 70 نقطة خلف الزمالك المتوج باللقب، وبيراميدز، أصحاب الـ77 والـ71 نقطة على الترتيب.