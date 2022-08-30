الرقص والغناء في جنازة جورج الراسي.. طقوس أم طابع خاص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت مراسم تشييع جنازة المطرب اللبناني الراحل جورج الراسي، التي أقيمت أمس الإثنين، على إيقاع أنغام أغنيته الشهيرة "أنت الحب"، حالة من الجدل حول علاقتها بالطقوس المسيحية.

ومع تباين الآراء بين مؤيد ورافض، توجه "الخليج 365" بالسؤال إلى الشاعر مينا مجدي، عن مدى علاقة ما حدث في الجنازة بالطقوس المسيحية وطوائفها.

مينا، أجاب: "طقوس وصلوات الجنازة لدى كل الطوائف المسيحية، مقدسة ولها وقارها، وعلى هذا الأساس أقول، أن ما حدث في تشييع جنازة المطرب الراحل جورج الراسي، لا علاقة له بالطقوس".

وتابع: "ما شهدناه، سبق وتم في تشييع جنازة الفنانة الراحلة صباح، وكان ذلك بناءا على وصيتها الشخصية، لكونها كانت محبة للحياة، ومن الوارد أن يكون هذا أيضا من طباع الراحل جورج الراسي، وأضف إلى ذلك أن طبيعة المجتمع في لبنان مختلفة نوعا ما عن باقي المجتمعات العربية".

واختتم الشاعر مينا مجدي حديثه قائلا: "المراسم التي شاهدناها في الجنازة، غير معتادة لعموم الناس، وغير مقبولة أيضا لكونها ضد حرمة الموت".

مراسم تشييع جنازة المطرب الراحل جورج الراسي، شهدت ظهور والدته، وهي تحمل التيشيرت الأبيض الذي كان يرتديه المطرب الراحل، خلال حادث السير المروع، الذي راح ضحيته يوم السبت الماضي، على الحدود اللبنانية السورية.

وقامت والدة المطرب الراحل، وشقيقاته المطربة نادين الراسي، وساندرا، وراشيل، وشقيقه سباستيان، بالرقص مع الحاضرين بالجنازة حول النعش، على إيقاع أغنية "إنت الحب"، التي قدمها الراحل.

وصاحب خروج الجثمان من المنزل، إطلاق بعض الحاضرين طلقات الرصاص، قبل دخول والدة المطرب الراحل، وشقيقاته في حالة انهيار وبكاء شديد.

المطرب اللبناني الراحل، واسمه بالكامل جورج خليل الراسي، البالغ من العمر 42 عامًا، لقي مصرعه صباح السبت الماضي، إثر حادث سير مروع على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.