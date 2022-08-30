شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح "عالم غريب" من ألبومه الجديد "ودونى البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى طارق الشيخ، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "عالم غريب"، ضمن أغنيات ألبومه الجديد "ودونى البحر" على موقع "يوتيوب" وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو.

أغنية "عالم غريب" من كلمات سامح الكومى وألحان سيد شعبان عبد الرحيم وتوزيع موسيقي طه الحكيم، والأغنية تناقش قضية اجتماعية مهمة وهى الأنانية وحب الذات وإقامة الحواجز بين الناس.

ويقول مطلعها:

البني آدمين بقوا عادي ماشيين يغلطوا

البني آدمين على جرح بعض بيضغطوا

والدنيا زى السوق واللي معاه بيسوق

والصح بقي شبه الغلط و الناس فى غاية السوء

عالم غريب مبقاش فى عيب

واللي اتظلم المحترم و الطيب اللي ملوش نصيب

حتى اللي ليك جايين عليك

هتروحلهم هتحبهم هيخونوا و هيتغدوا بيك

دور هتلقانا سكينة سرقانة

و طمعنا خلانة ولا حد يملا عنينا

وطرح المطرب الشعبى طارق الشيخ مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ودونى البحر" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ومحطات الراديو، والأغنية ضمن أغنيات ألبوم "الشيخ" الجديد، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.