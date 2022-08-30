بـ"المايوه".. ميرهان حسين تستعرض إطلالتها وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ميرهان في الصور مرتدية "مايوه"، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وأغلقت ميرهان خاصية التعليقات على حسابها بموقع "إنستجرام"، فيما علقت على الصور قائلة: "هل تريد معرفة سر؟ أنا أحبك".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "نقل عام" مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.