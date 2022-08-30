"الله يرحمكم ويصبر قلبي".. إيمي سمير غانم تتذكر والديها بهذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها ومتابعيها صورة لوالديها الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة إيمي سمير غانم على الصورة: "بابي ومامي بفكر فيكوا ليل نهار، بحبكوا للأبد وفي قلبي وصوتكوا في وداني وصورتكم قدام عيني وأنا صاحيه وأنا نايمة".

وتابعت إيمي: " الله يرحمكم ويصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله".

إيمي سمير غانم تغيب منذ فترة عن جمهورها، إذ كان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "سوبر ميرو" والذي عُرض في رمضان 2019، بطولة النجم الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وعدد من شيوف الشرف، إخراج وليد الحلفاوي.