مدرس يشرح مهرجان "عود البطل" وعمر كمال يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك مغني المهرجانات عمر كمال جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو "تيك توك" يشرح فيه مهرجان "عود البطل"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق مغني المهرجانات عمر كمال على مقطع الفيديو: " شرح أغنية "عود البطل للطلاب"، وعلق أحد المتابعين مندهشا: "ممكن شرح لأغنية روبي الجديدة"، وعلق آخر: التعليم مسقطش إلا بأمثال ده".

جدير بالذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي، كما أثار أزمة جديدة بسبب أغنيته "سهرانين" التي استعان فيها بمقطع من لحن أغنية "ألف ليلة وليلة" لـ "كوكب الشرق" أم كلثوم.

وطرح المطرب عمر كمال مؤخرا ثاني دويتو يجمعه مع المطرب عبد الباسط حمودة، بعنوان "حلوين" من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإخراج كامبا.

وتعد "حلوين"، الأغنية الثانية التى تجمع عمر كمال بـ عبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت 32 مليون مشاهدة.