أحدث ظهور لـ جانا عمرو دياب.. والجمهور: "ربنا يشفيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت جانا ابنة الهضبة عمرو دياب صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جانا في إحدى الصور رفقة صديقتها، وعلقت على الصور قائلة: "إذا كنت تريد أن تتعرض للمضايقة، اذهب إلى الكرنفال".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"ربنا يشفيكي ويهديكي، أو نعيش في الشرق الأوسط، سيكون الكرنفال بالتأكيد ممتعا ورائعا معك يا جانا، بحبك يا جانا، مجنونة".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها 3 أبناء هم: "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".

من ناحية أخرى طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغانيه " من 6 لـ 9"، وذلك عبر تطبيق الموسيقى الشهير "أنغامي".

أغنية " من 6 لـ 9" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر لأمير محروس.