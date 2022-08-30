زاره حميد الشاعري بالمستشفى.. من هو أدهم عبد الوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نشر الفنان حميد الشاعري، صورة جديدة له بصحبة صديقه "أدهم"، الذي يرقد داخل إحدى المستشفيات، إثر معاناته من أزمة صحية.

الشاعري، نشر الصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب مليون سلامه عليك يا أدهم ياغالي يا صديق العمر والمشوار".

مصدر مقرب من الفنان حميد الشاعري، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال:" الصديق الذي زاره الفنان حميد الشاعري، هو رجل الأعمال أدهم عبد الوهاب، وكان في التسعينات من أشهر عازفي الدرامز في مصر".

وتابع،:" أدهم شارك بالعزف في أغلب ألبومات نجوم الأغنية في التسعينات، ومنهم الفنان عمرو دياب، وعلاء عبد الخالق، ومن عاداته جمع مطربي ومطربات تلك الفترة، ومنهم حميد، ومصطفى قمر، وحنان، ومنى عبد الغني، بإحتفالية عيد ميلاد المطرب علاء عبد الخالق".

الفنان حميد الشاعري، خضع للعزل الوقائي في يوليو الماضي، إثر معاناته من نزلة برد حادة، و قام بإجراء مسحة طبية، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجاءت نتيجتها سلبية.