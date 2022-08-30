نسرين طافش تعيد صورها مع زوجها على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعادت الفنانة نسرين طافش صورها مع زوجها الدكتور شريف شرقاوي، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكانت الفنانة نسرين طافش حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، بعد أن أعلنت ارتباطها به قبل حوالي من شهرين.

كما ألغت نسرين متابعة حساب زوجها على "إنستجرام"، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.

وعلّق الدكتور شريف شرقاوي، زوج الفنانة السورية نسرين طافش، على انتشار شائعة انفصالهما بعد حذفها كل الصور التي تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"

ونشر شرقاوي، عبر "ستوري إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته على شاطئ البحر، وعلّق: "نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم الارتباط، وعلّقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".