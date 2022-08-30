كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:54 مساءً - وجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” رسالة إلى والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
فنشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين، كتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة :” بابي ومامي بفكر فيكوا ليل نهار .. بحبكوا للأبد ” .
وتابعت : ” وفي قلبي وصوتكوا في وداني وصورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة .. الله يرحمكم ويصبر قلبي لغاية ما اشوفكم تاني إن شاء الله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين : ” صورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.