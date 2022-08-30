رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين : ” صورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:54 مساءً - وجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” رسالة إلى والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها الراحلين، كتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة :” بابي ومامي بفكر فيكوا ليل نهار .. بحبكوا للأبد ” .

وتابعت : ” وفي قلبي وصوتكوا في وداني وصورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة .. الله يرحمكم ويصبر قلبي لغاية ما اشوفكم تاني إن شاء الله ” .