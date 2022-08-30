ملك أحمد زاهر تحتفل بهذه المناسبة : ” اليوم منحني الله أعظم هدية “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:54 مساءً - احتفلت الممثلة الشابة ” ملك أحمد زاهر ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد شقيقتها الممثلة الشابة ” ليلى أحمد زاهر ” .

ونشرت ملك أحمد زاهر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من اللقطات تجمعها بشقيقتها ليلى من مناسبات وأماكن مختلفة وأرفقته بتعليق أعربت من خلاله عن حبها لها وهنأتها بعيد ميلادها .

فكتبت ملك في تعليقها على الفيديو : ” ما في منك ولا حدا زيك .. إلى طفلتى الصغيرة وإبنتي وشريكتي في كل شئ، أردت فقط تكريم اليوم الذي دخلت فيه حياتي وأضفتها بروحك الفاتنة، 30 أغسطس هو اليوم الذى منحني الله أعظم هدية يمكن لأى شخص أن يحصل عليها ” .

وتابعت : ” أخت تموت من أجلها، وصديقة لأبقيها إلى الأبد، وإبنة تقاتل من أجلها .. لقد كنتى دائمًا نصفى الأفضل وستظلي دائمًا، ورؤيتك تكبرين إلى سيدة شابة مذهلة هو كل ما يمكنني أن أطلبه وهذا وعد بالوفاء به ” .

وأضافت : ” أنا فقط سأقول شكرا لوجودك، شكرا لك على مساندتي دائما، شكرا لكونك أنت .. أردت فقط التأكد من أنك تعرفين حقًا من أعماق قلبك الجميل أنني سأكون دائمًا موجودة من أجلك في كل ما تفعليه وأحميك بحياتي وسأبذل قصارى جهدي لأجعلك دائمًا أسعد .. عيد ميلاد سعيد ” .

ومن جانبها ردت ليلى أحمد زاهر على شقيقتها في تعليق لها جاء فيه : ” أختي وحبيبتي وكل حاجة وأغلى حاجة في حياتي .. بحبك أوي أوي ومهما قعدت أوصف أد إيه إنتي أغلى حاجة في حياتي مش هديكي حقك ” .

وأكملت : ” إنتي أم وأخت وصاحبة أي حد يتمناها بجد .. أنا بحسد نفسي إنك في حياتي .. بحبك أوي .. ربنا يحفظك ونفضل دايما في ضهر بعض وانتي اللي ما في منك والله ” .