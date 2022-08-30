شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر الأفريقي يعرض أفلام "الأسود العواجيز" ضمن نادى السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما الأفريقية، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإشراف مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، فيلم "الأسود العواجيز "، السبت 3 سبتمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة كما يعرض الفيلم، السبت 10سبتمبر، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في تمام السابعة مساء.

يذكرأن الفيلم الوثائقي المصري "الأسود العواجيز" من إخراج إبراهيم عباس والذي سافر إلى صعيد مصر على مدى 20 عاما ليلتقي بمجموعات صغيرة من الفنانين المجهولين المنتشرين في قرى الجنوب يقدمون فنون الغناء الأصيل منها الكف والواو.

وكان قد عرض الفيلم في الدورة الـ 11 لمهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، والذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.