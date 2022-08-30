شقيقة والدها نعيمة عاكف ولقبت ب ” ملكة المسرح ” .. فنانة شهيرة تكشف أسباب ابتعادها عن الفن وأمنيتها في تجسيد سيرة عمتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” هند عاكف ” في تصريحات صحفية لها عن أسباب ابتعادها عن الفن منذ آخر عمل فني شاركت به وهو مسلسل (أنا قلبي دليلي) في عام 2009 .

فأشارت هند عاكف إلى أن ابتعادها عن الفن يرجع إلى انشغالها بالمشاركة في المؤتمرات السياسية والثقافية والتوعوية بعد الثورة .. كما أنها سبق وتقدّمت بأوراق ترشيحها لعضوية مجلس الشعب .

وتحدثت هند عاكف عن حب الجمهور لها ومطالبتهم في الفترة الماضية بعودتها إلى التمثيل والتواجد في الموسم الرمضاني القادم فقالت : ” الجمهور أطلق عليَّ لقب ملكة المسرح لتقديمي أكثر من 25 مسرحية ” .

وأعربت هند عاكف عن رغبتها في تجسيد سيرة عمتها الفنانة الراحلة ” نعيمة عاكف ” مشيرة إلى أنها الأولى بتقديمها وفي انتظار السيناريو المناسب والإنتاج والمخرج الاستعراضي أيضا .

وعلقت على ذلك قائلة : ” إذا وجد عمل فني لتجسيد سيرة نعيمة عاكف فسأقدم ذلك العمل لأني نفس الدم ونفس الحكاية وأنا أولى به وكتير طلبوا مني أمثل سيرتها الذاتية ووافقت على ذلك ولكني منتظرة الإنتاج والسيناريو للعمل ” .

وعن سبب تحديدها لمخرج استعراضي لهذا العمل ردت هند عاكف : ” سيرة نعيمة عاكف فيها استعراضات كتيرة والحياة الشخصية والإنسانية مليئة بها ” .

وأضافت متحدثة عن عمتها : ” أهم ما يميز نعيمة عاكف أنها كانت عاشقة للفن ومُحسنة لأهلها وقوية الشخصية ولديها قوة إرادة ” .