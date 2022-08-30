بعد قطيعة لمدة عامين.. شيرين عبدالوهاب توجه رسالة مفاجئة لنوال الزغبي! – شاهد تفاصيلها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أشادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالحفل الغنائي الذي أحيته النجمة نوال الزغبي، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الثلاثين، الذي أقيم مساء يوم الخميس على مسرح المحكى.

وقدمت نوال الزغبي وصلة غنائية مميزة تضمنت عددًا من أغانيها القديمة والجديدة، واستمر حفل الزغبي قرابة الساعتين وسط إقبال جماهيري كبير، وتصدرت معه التريند، كونها للمرة الأولى تغني في “محكى القلعة”.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بـ «إنستجرام»، ” مبروك يا حبيبتي على حفلتك في بلدك التاني، وأنت زي القمر وسط ناسك اللي بيحبوكي”.

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ نوال الزغبي – خلال خاصية الستوري عبر حساب الاولى على انستجرام

خلافات شيرين عبدالوهاب ونوال الزغبى

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال استضافتها في أحد البرامج اللبنانية إنها قد ألغت متابعتها للفنانة شيرين عبد الوهاب على موقع «تويتر»، وأضافت نوال: “كنت على تواصل بشكل دائم مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وكنت أنصحها بعدة أشياء التي كنت أفعلها لنفسي، ولكن فقدت التواصل معها هاتفيًا ولا أعلم إذا ما كان زواجها من حسام حبيب السبب أم لا”.

وتابعت: “قمت بإلغاء متابعة شيرين عبدالوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي لأنها غير متفاعلة على حسابها، كما أنني علمت أنها لا تقوم بإدارة هذا الحساب بشكل شخصي، ولكن هناك من يقوم بمساعدتها في ذلك، فقد كنت أقوم بكتابة بعض التغريدات لها ولا يوجد أي تفاعل أو تعليق عليها”.

وأكدت نوال الزغبي في تصريح آخر أن الأمر كان ربما تحت إدارة الفنان حسام حبيب، لكنها في الوقت نفسه نفت وجود مشكلات أو خلافات شخصية قامت على إثرها بإلغاء المتابعة كما فسره البعض بل أنها كانت خلال الفترة الماضية في تواصل معها وكانت تدعمها في أزماتها خلال الفترة الماضية.

شيرين عبدالوهاب وسميرة سعيد

وخلال الفترة الحالية تعيش النجمة شيرين عبد الوهاب حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد انتهاء أزماتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب وقررت التفرغ لأعمالها الفنية الجديدة والعودة بأغنيات وأفلام جديدة.

وحرصت النجمة شيرين عبدالوهاب والموزع طارق مدكور مؤخرا على زيارة الفنانة سميرة سعيد في منزلها وبعدها، ونشرت الديفا مجموعة من صور الزيارة عبر صفحتها على “فيسبوك” وعلقت عليها: “حبيبتي شيرين.. انبسطت بزيارتك أنتِ وصديقي طارق مدكور.. وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر.. دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة”.

وحققت النجمة نوال الزغبي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية في حفلها بالدورة الـ30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

أحدث حفلات شيرين عبد الوهاب:

على جانب آخر، أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب الحفل الختامي للدورة السادسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي ، وسط حفاوة كبيرة من جانب الجمهور التونسي.

وخلال الحفل أعربت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها، لعودتها من جديد للجمهور خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب والتي جعلتها تمر بحالة نفسية سيئة، وأثناء غنائها استدعت شيرين طبيبها النفسي الذي اصطحبته معها في الحفل وقامت بتقبيل يده أمام الجمهور ، لمساهمته الكبيرة في شفائها وخروجها من حالتها النفسية السيئة.

كما تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم ” المترو”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

ونشر أمير طعيمة صورة بوستر الأغنية، التي ظهرت عليها شيرين ومن خلفها عربات المترو، وعلق عليها قائلاً ..” قريباً.. شيرين .. عمرو مصطفى ..نابلسي”.

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