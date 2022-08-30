كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أدلى الإعلامي ” مفيد فوزي ” بتصريحات قوية له خلال استضافته ببرنامج (العنيدة) المذاع على قناة الشمس عن الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” .
فتحدث مفيد فوزي عن حادثة وفاة السندريلا سعاد حسني في لندن مشيرا إلى عدم وجود جريمة قتل عمد أدت إلى وفاتها وإنما توفيت نتيجة تناولها للمهدئات العصبية .
فقال : ” صححي معلوماتك وسيبك من الاتهامات .. اسكوتلاند يارد أعظم هيئة بوليس في العالم نفت إنها قتلت وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور وإلا الدنيا تبقى سداح مداح ” .
ورد مفيد فوزي على الاتهامات التي وجهت له بخيانته للأمانة بإفشاء سر العندليب ” عبد الحليم حافظ ” له بزواجه من سعاد حسني .
وعلق على ذلك قائلا : ” لأ ابدا معتقدش إنه اعتبر ده سر .. لما عملت معاها حديث أعلنته، كان الحوار في التليفزيون المصري وسألتها يا سعاد علاقتك بعبد الحليم حافظ إيه ” .
وأضاف الإعلامي مفيد فوزي : ” فقالتلي رعاية مطلقة .. والرعاية المطلقة دي معناها إيه، معناها إنها في رقبته ومسئولة منه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مفيد فوزي يفجر مفاجأة حول سبب مقتل سعاد حسني وزواجها من عبد الحليم حافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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