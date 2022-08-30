مفيد فوزي يفجر مفاجأة حول سبب مقتل سعاد حسني وزواجها من عبد الحليم حافظ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:43 مساءً - أدلى الإعلامي ” مفيد فوزي ” بتصريحات قوية له خلال استضافته ببرنامج (العنيدة) المذاع على قناة الشمس عن الفنانة الراحلة ” سعاد حسني ” .

فتحدث مفيد فوزي عن حادثة وفاة السندريلا سعاد حسني في لندن مشيرا إلى عدم وجود جريمة قتل عمد أدت إلى وفاتها وإنما توفيت نتيجة تناولها للمهدئات العصبية .

فقال : ” صححي معلوماتك وسيبك من الاتهامات .. اسكوتلاند يارد أعظم هيئة بوليس في العالم نفت إنها قتلت وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور وإلا الدنيا تبقى سداح مداح ” .

ورد مفيد فوزي على الاتهامات التي وجهت له بخيانته للأمانة بإفشاء سر العندليب ” عبد الحليم حافظ ” له بزواجه من سعاد حسني .

وعلق على ذلك قائلا : ” لأ ابدا معتقدش إنه اعتبر ده سر .. لما عملت معاها حديث أعلنته، كان الحوار في التليفزيون المصري وسألتها يا سعاد علاقتك بعبد الحليم حافظ إيه ” .

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي : ” فقالتلي رعاية مطلقة .. والرعاية المطلقة دي معناها إيه، معناها إنها في رقبته ومسئولة منه ” .