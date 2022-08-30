بـ مايوه فوشيا.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة ومميزة من عطلتها الصيفية – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:43 مساءً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء الفنانة زينة التي أثارت حالة من الجدل الواسعة، وذلك بعد ظهور بملابس البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت زينة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، بإطلالة جريئة ومميزة مرتدية «المايوه البكيني» جذاب باللون الفوشيا مكتوب عليه queen أي “ملكة”، ومعه كاش مايوه على الخصر من الشيفون تميز بألوان الصيف المبهجة والمميزة.

نجوم الفن يتفاعلون مع منشور زينة:

فيما انهالت تعليقات النجوم على الصور والفيديو، حيث وضعت ياسمين رئيس إيموشن يدل على الحب، كما وضعت الفنانة غادة عبد الرازق قلوباً حمراء في تعليقها، واكتفت أنغام بوضع إيموشن يدل على إعجابها بالصور والفيديو.

إصابة والدة زينة بفيروس كورونا:

من جهة أخرى، كشفت زينة معاناتها ومدى خوفها من كورونا، قائلة: “مرض وحش اوي، انت طول الوقت قلقان، بس اكيد مش هتقلق من امك، اكيد هتكسر الخوف ده، وهو على حسب خوفك اكتر ولا حبك لمامتك اكتر، اكيد حب الام اكبر من اي حاجة في الدنيا”.

وتطرقت إلى الإجراءات التي اتبعتها للإطمئنان على صحة والدتها: “اخدتها وروحنا المستشفى وعملنا التحاليل ومبقتش خايفة خالص، وهي الحمد لله احسن دلوقتي”.

وطلبت من الجمهور أن يدعو لها بالشفاء العاجل: “ادعولها، بس هي عشان عندها قلب وسكر وضغط، والحاجات الجميلة بتاعة الامهات، فتعبانة شوية، ربنا يشفيها يارب، ويشفي كل مريض”.

وأكدت على أنها بخير، مشيرة إلى أنها بدأت تصوير عمل فني جديد: “وانا كمان بدأت انزل اصور، وان شاء الله العمل ده يعجبكو اوي”.

وعبّرت عن شوقها الشديد للجمهور، قائلة: “طبعًا انا مفتقداكم جدًا ومفتقدة الصور والفيديوهات اللي بنزلهالكم، يعني تفاهة شوية”.

زينة وأحدث أعمالها:

ويعرض لزينة مؤخرًا مسلسل «الليلة واللي فيها» المكون من 6 حلقات، الذي يُشارِك في بطولته مغني الراب «أبيوسف»، ومحمد شاهين، وسماح أنور، ورشدي الشامي، ومن تأليف محمد رجاء، من إخراج هاني خليفة. فيما تم الترويج للمسلسل أيضاً عبر منصة شاهد على «إنستجرام» بجملة: «ما بين الماضي كل الأسرار، يا ترى إيه سر ماضي أبطال مسلسل «الليلة واللي فيها»، الذي بدأ عرضه يوم الخميس الماضي.

فيما تدور أحداث مسلسل «الليلة واللي فيها» حول تعرض زينة لموقف حرج بسبب أبو يوسف الذي كان يوجد معها في غياب زوجها ويسألها هل خانته من قبل، وفقاً للبرومو التشويقي.

يذكر أنّ زينة غابت هذا العام عن منافسات دراما رمضان 2022، حيث كان آخر أعمالها مسلسل «كله بالحب» الذي شاركها بطولته أحمد السعدني، وهالة فاخر، وريم البارودي، وصابرين، ومصطفى درويش، وسامر المصري، ومحسن منصور، ومن إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف ورشة عمل أحمد الشخيبي.

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